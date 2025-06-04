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富邦媒、網家搶618商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電商年中最大購物檔期將「618」到來，電商業者啟動行銷活動，富邦媒（8454）宣布，旗下momo購物網「618決戰破盤殺」暖身慶從6月9日至6月18日登場，以千萬級mo幣回饋、限量折價券與品牌獨家爆品強勢開打。

網路家庭統計，618暖慶首三日（5月26日至5月28日）全站下單數較前月同期成長超過40%，年中促購熱潮已正式啟動。

今年以來台灣電商因沒有疫情紅利，加上消費者回歸實體消費與海外旅遊，首季營運成長平緩甚至衰退，4月遇上美國關稅風暴，5月母親節檔期都受影響，電商對618檔期頗有期待。

momo指出，618不只是折扣季，更是「購物玩家」的年度主戰場，今年回饋全面升級mo幣回饋，回饋率最高上看18.5%，指定銀行再享10%刷卡金，促銷力道直逼雙11，預期帶動雙位數業績成長。

網路家庭旗下PChome 24h購物指出，暖慶前三日報捷，看好年中促購熱潮啟動。今年消費者在美國關稅帶來的不確定性、通膨壓力升溫，以及報稅季與夏季電費上路等支出高峰夾擊下，購物行為明顯趨向「理性精省」，預測「通膨壓力」、「高溫來襲」、「暑假商機」將成為618年中大促三大關鍵消費趨勢。

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