亞昕：房市沒永遠的雨天

亞昕（5213）昨（4）日召開股東會，董事長姚政岳主持，會中承認2024年財報，並通過配發現金股利1.27元、股票股利0.25元，合計股利1.52元。姚政岳會後表示，儘管房市受到政策、川普關稅戰等影響買氣降溫，但房市沒有永遠的雨天，仍看好長期發展，預期今年是量縮價平態勢。

亞昕今年預計推出12筆個案，包括合作對象的建案在內，總銷達近千億元，其中亞昕占比約850億元；完工量方面，亞昕今年預計有八案可完工交屋，完工量約170億至180億元，明年預計也有百億元的交屋量。

姚政岳表示，目前市場走向個案表現，亞昕許多個案因為地段、規劃條件佳，潛銷時預約狀況不錯，甚至每周預約可達百組，顯見剛性需求仍在。此外，公司每案規模約100至400戶間，沒有千戶以上的單一大案，有分散風險的作用。

房價方面，姚政岳表示，由於營造成本、土地價格仍在高檔，加上市場供給量有限，短期看不到明顯降價的狀況，現階段開發商多以送裝修、家電等方式回饋消費者。

展望未來，姚政岳認為，政府打炒房，出手管控房市已經達到效果，房價短時間內漲幅過高，對開發商來說未必是好事情，溫和緩漲對市場來說才比較健康，雖然現在市況偏冷，但房地產市場沒有永遠的雨天，台灣經濟、產業面都不錯，如輝達總部進駐北士科就讓國際看到台灣的競爭力，預期未來房價會溫和往上。