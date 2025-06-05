和椿強攻「第二生命曲線」

和椿（6215）昨（4）日召開股東會，董事長程天縱表示，未來除持續發展自動化零組件外，將智慧機器人視為第二生命曲線，預計今年銷售將穩健成長。

和椿2024年營收16.62億元，年增69.1％，稅後純益1.74億元，年增120.1％，每股純益2.11元，昨日股東會通過配發現金股利1.5元。程天縱在致股東報告書中指出，預期未來一年主要業務銷售將呈現穩定成長趨勢。

程天縱表示，和椿去年除擴大第一生命曲線包括自動化控制器、關鍵組件、設備及模組化等產品的市占率外，同時也開拓第二生命曲線包括智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務等產品的導入、系統規劃等。

針對第二生命曲線，和椿並成立「機器人應用研發中心」，持續研發及提供各式機器人的產業別應用，朝向智慧製造產業提供解決方案。