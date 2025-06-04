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飛捷：估第2季營收維持高檔

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

POS大廠飛捷（6206）昨（4）日舉行股東會，展望後市，董事長林大成表示，雖然外在環境有關稅、匯率等挑戰，但目前出貨穩定，且新專案如期進行，預估第2季營收維持高檔水準，下半年營運會優於上半年，且近期在台北國際電腦展期間就接到新訂單，預計明年量產出貨，可望挹注2026年表現。

飛捷2024年營收46.1億元，稅後純益9.92億元，每股純益6.93元。股東會通過配發現金股利6元。

飛捷指出，目前在手專案多，將陸續發酵，若去除匯率影響，預計今年下半年營運可望優於上半年，且目前持續有案子進來，像近期在台北國際電腦展期間就有接到新訂單，預計明年量產出貨。

林大成強調，今年會較辛苦，除美國關稅還有匯率問題，而關稅因為川普每天都在變，後續要觀察寬限期後美國關稅政策走向造成的影響，若關稅太高，可能還是會請客戶支援。

針對現階段關稅影響，林大成指出，由於專案產品客製化的程度高、多採計劃性生產，客戶也沒辦法提前拉貨，也沒有看到遞延情況，且出貨採FOB，關稅由客戶吸收，現階段也沒有客戶提出協助分擔關稅的要求。

在匯率方面，林大成分析，新台幣升值是全台製造業的問題，但飛捷毛利率高，匯率影響還可以承受。若以4月以來新台幣匯率升值約7%至8%來看，預估影響毛利率約4個百分點左右。

海外製造布局部分，飛捷目前不會在美國設廠，除因當地設廠成本偏高，現階段供應鏈也不成熟；至於東南亞布局，由於現階段飛捷評估中越南及泰國公告的銷美關稅都比台灣高，若真的前往設廠，關稅不會是飛捷考量的主因，而是配合客戶分散地緣風險的要求。

飛捷 關稅 台幣匯率

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