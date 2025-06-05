萬泰科訂單 看到2026年底

連接線材廠萬泰科（6190）昨（4）日舉行股東會，董事長張銘烈表示，近期AI高速線需求不減反增，下半年訂單動能強勁，同時，受惠低軌衛星強烈需求，繼網路線之後，下半年將新增電源線，大量出貨給SpaceX，在雙箭頭帶領之下，今年業績上看100億元。

他說，AI高速線訂單能見度已經看到明年底，明年AI相關營收將年增220%，帶動該公司整體業績年均複合成長率達兩成的目標不變。

張銘烈指出，獲得客戶認證的AI伺服器高速線材，7月從泰國廠量產，成為推升營收成長的主要動能，明年AI占整體營收將達到8%。同時，萬泰科在台灣、中國大陸、越南、泰國皆設有生產據點，可依需求靈活調配產能，具備供應鏈彈性能力。

低軌衛星方面，他說，萬泰科一直是SpaceX網路線主力供應商，今年新增電源線產品，包括AC與DC，下半年將大量出貨至美國的SpaceX，直接對應客戶需求。

產能方面，萬泰之前已啟動越南第一期工廠，第二期將於今年7、8月啟用，以因應強勁的拉貨動能，至於第3期擴產計畫正在規劃中，將視AI伺服器、高速線材等新應用的需求，來調整產能進度。另外，由於萬泰科在低軌衛星業務也有實質突破，AC電源線獲SpaceX採用並於台灣廠量產，下半年將大量出貨至美國。

美國方面，萬泰科總經理張程雅說，規劃在洛杉磯設立新倉庫，規模為既有庫房的兩倍，具備簡易生產功能，但因美國製造成本過高，暫不考慮轉往美國生產，該公司輸美營收比重約35%，若原材料七成以上來自美國，可申請關稅豁免，未來將針對原料來源進行調整，該公司已取得2028年洛杉磯夏季奧運會的基礎建設生意機會。