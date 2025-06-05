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佳世達5月合併營收月增2% 第2季樂觀看待

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達（2352）昨（4）日公布5月合併營收175.49億元，月增2.48%，年增6.83%；前五月合併營收844.25億元，年增6.41%。

佳世達表示，5月資訊科技、醫療事業、智能方案及網路通訊等事業都較去年同期和4月成長。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前表示，本季營收樂觀看待，主因美國90天關稅豁免期間，集團旗下多個產品線有增加拉貨動能。整體來看，預估本季IT、醫療和智能方案等事業表現都穩健。

外界擔憂今年下半年市場需求轉弱，佳世達總經理黃漢州表示，「我們感覺還是下半年營運會好一點。」

針對匯率影響，佳世達財務長洪秋金分析，集團主要採取自然避險，但這一波新台幣升值來得太急，衝擊一定有。佳世達營收不是完全以美元計價，幣別種類很多，美元營收占比約60％，影響主要是這六成，材料成本中美元比率也差不多，自然避險之下，對毛利率的影響沒有那麼大。

陳其宏表示，集團除了進行避險之外，也要求把庫存部位降低，畢竟庫存多、風險就很高，把部位降低，收美元賣美元就可以降低風險。

營收 佳世達

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