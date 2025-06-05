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宏碁資訊2025年下半年展望佳

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下宏碁資訊（6811）總經理周幸蓉昨（4）日表示，2025年全球充滿許多的挑戰與機會，該公司聚焦三大面向，包含持續深化雲服務、推動數據治理及人工智慧服務和落實區域化經營策略，衝刺業績及獲利持續成長，看好下半年營運將優於上半年，全年營收力拚創新高。

宏碁資訊昨日舉行股東會，通過每股配發現金股利9.5元等議案。周幸蓉強調，該公司定位為企業生成式AI加速器，協助客戶打造「世界雲端工廠」及「AI數位員工」，對協助企業解決今年普遍遭遇的關稅及匯率問題有很大幫助。

周幸蓉舉例，第一、宏碁資訊幫客戶打造世界雲端工廠，協助客戶將資安、儲存整合上雲，近期台商加快腳步前往墨西哥、泰國等海外設廠，可迅速、靈活地運作企業各項系統。

第二、宏碁資訊協助客戶打造AI數位員工，數位員工可隨時提供服務，協助企業強化服務、並更快拓展事業，在HR（人資）等多領域都可運用。

宏碁資訊董事長陳俊聖指出，宏碁資訊從最懂地端的雲端公司，現在加了一個企業生成式AI加速器，已經做了很多案子，業務範圍持續不斷在推進，可以說在生成式AI時代，當別人努力做硬體時，宏碁集團已經做到應用層面，讓AI實際落地。

雲端 宏碁資訊 AI

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