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亞光5月業績月成長8%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭亞光（3019）昨（4）日公布5月合併營收22.57億元，為單月營收歷史次高，月增8.8%，年增19%，主要受惠數位相機出貨成長帶動。

亞光前五月合併營收97.4億元，年增25%。展望今年營運，亞光董事長賴以仁日前表示，儘管因關稅因素干擾，依訂單能見度來看，在數位相機、測距儀，瞄準器，無人機及運動相機拉貨下，到第3季營運將逐季向上，但第4季還看不清楚。

亞光全球產能布局涵蓋中國大陸、緬甸及菲律賓，是光學鏡頭族群中，海外布局最多元化的業者。

賴以仁表示，除了因應車載客戶需求，增加菲律賓二廠生產外，在關稅議題之前，已有部分客戶因對緬甸的政治不穩定疑慮，規劃將出貨美國的數位相機產品或測距儀轉至菲律賓生產，現在因關稅因素，加快移轉腳步，同時數位相機訂單量增加68%，年出貨將突破200萬台。

緬甸當下產線已滿載，同步擴產中，預期2026年過後，菲律賓將成為中國大陸之外，第二大生產據點。

依營收結構，亞光集團包括亞泰主要生產影像感測模組（CIS）占整體營收16%至17%，數位相機也是15%至16%、無人機及運動相機約17%至18%，車載鏡頭約15%。

法人點名，亞光為特斯拉供應鏈之一，車載鏡頭也包括日本、歐洲等客戶，賴以仁表示，今年車載鏡頭約持平去年，2026年車載鏡頭逐步由800萬畫素朝1,200萬畫素升級。法人關注亞光在機器人應用的擴展，賴以仁表示，目前客戶涵蓋歐美等市場，但都在試做階段，未正式量產。

亞光昨天股價收138元，上漲7元，外資及自營商連兩日買超。

數位相機 光學鏡頭 亞光

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