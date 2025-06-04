佳世達營收／5月月增2.48% 預期第2季業績續揚

佳世達（2352）4日公布今年5月營收，受惠資訊科技、醫療事業及智能方案等主要事業體成長，帶動5月營收繳出雙成長，月增2.48%，展望後市，佳世達預期，在IT、醫療和智能方案等事業表現穩健下，樂觀第2季營收較上一季與去年同期都會成長，

佳世達公布今年5月營收175.49億元，月增2.48%、年增6.83%；累計佳世達今年前五個月營收達844.25億元、年增6.41%。

佳世達表示，依各事業表現來看，資訊科技、醫療事業、智能方案及網路通訊等各事業都較去年同期和上月成長。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前表示，對第2季營收樂觀看待，主因美國90天關稅豁免期間，集團旗下多個產品線有增加拉貨動能。整體來看，預估本季IT、醫療和智能方案等事業表現都穩健。

針對外界擔憂今年下半年市場需求，佳世達總經理黃漢州表示，「我們感覺還是下半年營運會好一點，那當然現在不少企業，採購不是很強烈，也有美國企業在裁員，但客戶給我們的回饋，是他們也不悲觀，他們認為還是有需求。」

陳其宏說明，上下半年營運顛倒，只有一種狀況會讓這種情境發生，就是經濟蕭條，因為關稅來得又急又快，造成通貨膨脹，進而造成買氣衰退，特別是美國市場，但目前的走向來看，應該有越來越緩和的跡象。

針對匯率影響，佳世達財務長洪秋金分析，集團主要採取自然避險，但這一波升值來得太急，衝擊一定有。佳世達營收不是完全美元，幣別種類很多，美元營收占比約60％，影響主要是這六成，材料成本中美元比率也差不多，所以自然避險之下，對於毛利率的影響沒有那麼大。

陳其宏表示，集團除了進行避險之外，也要求把庫存部位降低，畢竟庫存多、風險就很高，把部位降低，收美元賣美元就可以降低風險。集團嚴格要求庫存控制，台灣中小企業沒有這個習慣，進入大艦隊就會有這樣的要求。