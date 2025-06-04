眾福科受邀參加福邦證券線上法說會 將說明公司狀況

戶外專業顯示器製造商眾福科（3168）公告，受邀參加福邦證券於6月11日舉辦的線上法人說明會，將說明公司財務及業務狀況。眾福科展望今年營運，可望交出逐季成長成績單。

眾福科累計今年前五個月合併營收13.79億元，年減3.2%。日前股東會承認去年盈餘分配案，採超額配息，每股配發3元現金股利，配息率達102.4%。董事會決議除權（息）基準日為今年6月24日。

眾福科2024年合併營收34.18億元，年減12.7%，主要是受船舶客戶單一產品庫存過高，致產品遞延出貨至今年影響。毛利率25.03%，年增1.22個百分點。稅後純益2.23億元，年減20%。每股稅後純益2.93元。

去年第4季營收及獲利走低的眾福科，主要受到休閒航海客戶庫存過高，造成產品遞延至今年出貨。持續有新客戶導入及新產品的開發，公司仍看好市場應成長。發展策略是朝向發展大尺寸航海顯示器，創造高附加價值產品。

展望景氣，眾福科預估去年第4季落底，2025年營運表現將優於2024年，並呈逐季成長走勢。其中，大尺寸及強固型充電站顯示器將是工控產品成長主力；特殊車輛新開案，未來二年陸續發酵。