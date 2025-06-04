緯創營收／5月2084億、年增162.1%再創新高 客戶需求強

代工大廠緯創（3231）4日公布，5月營收達2,084.06億元、月增55.9%、年增162.1%，市場客戶的強勁需求，挹注集團整體營運表現持續攀升，單月營收也創下歷史新高紀錄，合併前5個月營收達6,885.95億元、年增76.4%。隨著AI熱潮持續延燒，緯創整體表現也在加速成長，緯創近期已公布多項赴美擴廠的投資計劃，近年業績表現也持續向上攀升，內部持續看好成長主力「AI 伺服器」有機會三位數成長。

緯創因通吃AI三巨頭的龐大訂單，穩坐去年AI伺服器市場的最主要大贏家。事實上，代工廠緯創近年不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而團隊在林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單。緯創今日也透過重訊宣布，團體為因應未來營運所需，預計透過子公司Wiwynn Technology Corporation斥巨資在美國德州Socorro市，取得面積大約47.6萬英呎（476,281平方英尺）的不動產「使用權」資產，而每月租金達新台幣1,125.2萬元，整體使用權資產價值12.3億元。

針對集團去年財務報告的亮麗表現，林憲銘表示，團隊在這一年以來，成功維持了財務比例的安全性，若以前一交易日的收盤價計算，目前的現金殖利率大約落在3.3左右，從整體產業的角度來看，目前為止緯創的財報在整個產業中，已算是發展較穩健的公司了。林憲銘重申，緯創團隊在這20多年來，持續朝著「對的」成長不斷方向，攜手市場持續邁進，自己也會持續挺身而出、帶領大家邁向更高的水準。

面對股東們長年的支持，林憲銘透露，自己認為，「將整個公司經營好、為所有股東創造出更大的利益，這將是我們最核心的責任。」面對股價的波動，他重申，「股價一定是會有他的定律，我們只能把基本面先做好，並把能做的都做好」，不過自己也相信「應該有的，後面也都會來！」

今年配股率已達到6成以上，與去年設定的目標一致，放在業界中來講，也在平均值以上，整體表現與去年差不多，維持以前的水準，雖然去年盈餘6.1元僅達有史以來的第二高，不過今年配的3.8元是最高的成果，往後會朝比較高的方向去配發。