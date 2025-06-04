騰輝營收／5月月增6%、創今年新高 特殊材料帶動成長

騰輝電子-KY（6672）4日公布2025年5月營收3.9億元，月增6%，新台幣本月大幅升值8%故縮小了營收增幅。截至5月累計營收17.8億元，年減3%。

騰輝提到，5月營收創今年新高，主要受到特殊材料訂單多點開花，其中車用市場回溫，加上公司深耕於新能源與多種機電與國防應用散熱產品應用材料訂單增加，及國防、航空、噴射引擎、載人飛行器等高毛利材料訂單保持增長，因此營收大幅上升。公司在機器人及汽車雷達方面的應用，近期也開始進入最後量產前階段。

另外騰輝提到，特氟龍材料在國防、航空方面的應用，也陸續接到終端認可並打樣於正式產品，未來將在此類高毛利且全球市場年需求數億美金的應用上，獲得長期且穩定的訂單，前景展望樂觀。

展望未來，騰輝提到，公司除不斷優化產品組合以提升高毛利產品並鞏固散熱金屬基板市場外，多角化產品發展逐漸奏效，不流膠粘合片如血糖儀、無人機、攜帶式AR、AI周邊應用裝置等多重應用，以及車載抬頭顯示器HUD、電動摩托車、汽車控制晶片埋入式、低空飛行器等散熱電控板已有客戶開發成功、聚醯亞胺(PI)產品在無人載運飛行器、超級充電樁、油井鑽探與潛盾機、半導體AI測試等高階應用領域皆在進行小批量生產，加上其他新特殊材料如熱塑性樹脂與各種特殊薄膜材料應用上，持續逐步突破，有望逐步注入營收，將為業績帶來新貢獻。