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輝達市值稱王、博通新品開火 台美 AI 股資金加速湧入

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達（NVIDIA）憑藉亮眼財報AI需求熱潮，再度奪回全球市值第一寶座，帶動AI概念股全面走揚。

輝達第1季營收達440.6億美元、年增69%，每股盈餘96美分，3日股價上漲2.8%至141.22美元，市值衝上3.45兆美元，超越微軟重返全球市值王寶座。

博通（Broadcom）亦宣布旗下新一代AI資料中心交換器晶片「Tomahawk 6」已開始出貨，預計7月全面供應，能顯著提升GPU效率、加速資料傳輸，解決AI系統頻寬瓶頸，成為乙太網路架構的重要推手。激勵博通股價連漲六日、創歷史新高256.85美元，累計漲幅近13%。

國際大廠報喜下，台股AI族群同步走多。其中，台積電（2330）於股東會釋出樂觀展望，期間並提到人形機器人、AI已有成果現在開始反映在財報上，盤中股價大漲逾3.5%、目前最高見985元，領軍大盤重返月線。股王信驊（5274）連三日挑戰4000元大關，成功在望；鴻海（2317）、廣達（2382）穩步上攻；緯創（3231）則於除息第二日重返填息之路，帶動緯穎（6669）齊揚。散熱股方面，尼得科超眾（6230）勁揚逾4%，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）跟漲逾3%，惟動力-KY（6591）失守高點，衝高後回跌約5%。

整體而言，AI伺服器與散熱需求延伸至交換器、光通訊、記憶體等關鍵零組件，形成自下而上的供應鏈輪動效應，資金正加速聚焦AI次族群輪番表態。

財報 AI

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