機器人來襲！台股盤中狂飆475點 法人看好10年 CAGR 飆81%

台股4日盤中最高大漲475點（截至中午12時），其中機器人族群全面勁揚。法人指出，人形機器人市場潛力龐大，預估全球TAM將自2025年起，以年複合成長率（CAGR）81.3%成長至2034年，有望達280億美元。

大型投顧法人研究機構預估，全球工業機器人出貨量將自2023年起，以年複合成長率6.9%成長至2030年。成長動能來自五大趨勢：一、機器手臂成本持續下滑；二、勞動力短缺與人工成本上升；三、中國政策持續支持自動化；四、AI運算整合機器手臂，提升自動化程度；五、協作型手臂拓展應用場域。

其中，協作型機器人具備人機協作特性與小空間優勢，並受惠於中國政策推動與AI視覺發展，帶動手臂智能化，應用快速拓展至汽車、電子、物流及半導體等自動化領域。預估協作型機器人市場總位址（TAM）將以CAGR 17.6%成長至2030年。

隨著機器人朝通用型發展，機電整合與關鍵零組件商機同步升溫。該機構指出，台廠具競爭力的領域主要為協作型機器手臂、減速機與齒輪、滾柱螺桿及機電整合產品。

以人形機器人成本結構分析，諧波減速機占比達22%、力矩感測器23%、滾柱螺桿與無框力矩馬達各占9%。具備線軌、螺桿、馬達與控制器整合能力的廠商，以及掌握關鍵零組件製造的業者，將具高度競爭力。

台廠中，如上銀（2049）、盟立（2464）、鈞興（4571）在諧波減速機與齒輪領域具技術優勢；上銀也在滾柱螺桿領域領先，台達電（2308）與達明則在機器手臂整合能力上可望受惠。