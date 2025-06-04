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記憶體股嗨起來！南亞科營收報喜 放量挑戰50關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

南亞科（2408）5月合併營收達33.33億元，創近11個月新高，月增6.87%，帶動6日股價強勢放量上攻，一度衝上50.3元，改寫2024年9月中旬以來波段高點。成交量於午前已突破18萬張，人氣衝上台股第二名，僅次於人氣王富喬（1815）。

在南亞科量價齊揚激勵下，記憶體族群同步歡騰。晶豪科（3006）盤中攻上漲停，華邦電（2344）、品安（8088）、廣穎（4973）、十銓（4967）等個股也強勢放量，攜手挑戰月線反壓，展現多頭氣勢。

南亞科指出，AI伺服器需求持續升溫，雲端業者與企業用戶同步擴建，有效推升高頻寬記憶體（HBM）與高容量DDR5模組出貨動能。手機與PC市場亦因AI功能導入與作業系統升級，帶動DRAM搭載量同步提升。

消費性電子方面，中國官方刺激政策與庫存調整效應助攻產品單價回升，但南亞科提醒，美中貿易緊張與匯率劇烈波動仍具不確定性，需密切觀察。

十銓總經理陳慶文在法說會中也看好DRAM市場後勢，指出三大原廠逐步退出DDR4市場，搭配AI需求擴大促升DDR5用量，第2、3季報價將持續走揚，預言2025年「DRAM沒有跌價的可能」。他並預測AI產業將歷經20至30年生命周期，邊緣AI落地應用將於2027年展開，帶動長期結構性成長。

南亞科 AI

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