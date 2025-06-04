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AI 有了身體！魏哲家金口玉言 機器人概念股持續沸騰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台積電（2330）董事長魏哲家於3日股東會上表示，人形機器人晶片訂單「很好」，現在就可以顯現在財報上，市場資金迅速湧向人形機器人概念股，成為多頭主攻手之一。

魏哲家證實，已接獲來自人形機器人領域的先進晶片訂單，並直言「很好」，目前已開始反映在財報上。他預期，這波新應用將自2026至2027年起為營運帶來顯著貢獻。魏哲家指出，AI智慧已足夠成熟，下一步便是「賦予它一個身體」，人形機器人將是AI應用的下一個爆發點，也是台積電長期成長的新動能之一。他也向股東喊話：「謝謝支持，多買台積股票就不會錯！」

消息釋出後，市場資金迅速湧向人形機器人概念股，6月4日盤面持續沸騰，成為多頭主攻焦點。穎漢（4562）、彬台（3379）雙雙攻上漲停，排隊買單均逾萬張，正崴（2392）、羅昇（8374）、和椿（6215）同步大漲，亞光（3019）、昆盈（2365）、濱川（1569）、新漢（8234）、所羅門（2359）、直得（1597）、高鋒（4510）、大銀微系（4576）、上銀（2049）等個股也強勢走揚，整體族群氣勢如虹。

其中，和椿聚焦自動化解決方案，主要客戶涵蓋半導體、EMS與物流業者，受惠半導體景氣回溫及機器人導入需求，法人看好今年營運將逐季升溫。公司並與中國普渡科技建立戰略合作，聯手推出可自動辨識環境、規劃路徑、整合電梯與門禁系統的機器人解決方案，未來是否導入人形機器人產品，市場高度關注。

光學大廠亞光也瞄準人形機器人潛力，已與歐美三家客戶展開少量試做合作，預期隨技術成熟、量產放大、成本降低，二至三年後將進入高速成長期。

機器人 台積電

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