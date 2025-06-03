麗嬰房出售上海麗嬰房股權 預計今年底前可完成

麗嬰房（2911）3日召開重大訊息記者會，公告董事會決議擬簽訂出售上海麗嬰房股權合作備忘錄（MOU），預計今年底前可完成。

麗嬰房副總經理尤淑儀說明，此舉為公司為活化中國大陸資產並落實在中國大陸輕資產的運營策略，目前規劃透過出售上海麗嬰房股權來達成此目標，並已成功找到有意願的投資人。

尤淑儀表示，麗嬰房董事會授權林柏蒼董事長，全權負責與潛在買方洽談並簽署MOU，待雙方合作共識確認並完成MOU簽署後，公司將依規定辦理公告申報。

根據麗嬰房財報顯示，2024年合併營收28億元，年減8.7%，稅後淨損4.2億元，每股虧損4.07元；今年首季合併營收為6.3億元，稅後虧損1.09億元，每股虧1.04元，公司在連年虧損下，今年3月遭列為全額交割股，引發市場譁然。

截至今年3月，麗嬰房兩岸實體通路數共322家，其中台灣183家，大陸地區門市降至139家，內部目標是在今年上半年進一步縮減至百家以下，且下半年將持續閉店。

董事長林柏蒼日前強調，麗嬰房不會退出中國大陸市場，但大陸市場將採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標2025年底完成市場瘦身，未來僅保留體驗店與旗艦店。

麗嬰房表示，在中國大陸有二家子公司，一為上海麗嬰房、一為蘇州麗嬰房，其中，上海麗嬰房主要運營項目為位於上海閔行區的的辦公大樓，為麗嬰房在中國大陸的總部，而此次即為出售上海麗嬰房股權。

至於麗嬰房在中國大陸的門市主要則隸屬於蘇州麗嬰房，此部分目前並無出售計畫，但會持續縮減據點。