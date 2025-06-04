快訊

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

明基材5月營收月減9.9% 四個月低點

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠明基材（8215）昨（3）日公布5月營收達14.07億元，月減9.97%、年減1.5%，為四個月低點。

明基材表示，營收下滑主要是顯示器材料受到匯率升值，以及先前客戶提前拉貨的影響。明基材累計今年前五月營收75.5億元，年增1.26%。

明基材原預期本季營運與第1季相當，惟因新台幣匯率強升，預期對營收將造成影響。

明基材日前坦言，新台幣對美元匯率強升，恐對毛利率有壓，將優化產品組合並提升營運效率，若漲勢持續，不排除與主要客戶反映售價。

明基材董事長陳建志日前表示，首季醫療產品營收占比30%，相關醫療產品首季營收年增一成，預期今年全年目標朝兩成邁進。

關稅及匯率等議題對營運形成挑戰，但目前醫療產品直接出貨美國占比不高，預期本季醫療產品占比仍在30%之上逐步提升。

營收 明基材 台幣匯率

延伸閱讀

全球好感度首超美！川普關稅重創自家形象 外媒酸「讓大陸再次偉大」

恐適得其反…川普政府有意撤消陸留學生簽證 外媒：讓美國再次變小

大砍美經濟展望 OECD：川普關稅正傷害全球

聚陽營收／台幣急升吃掉營收 5月較去年同期衰退8%

相關新聞

東元董座訂目標 每年績增5%

東元（1504）電機董事長利明献昨（3）日股東會後受訪，對自己上任一年表現打分數「剛好及格」，期許每年業績成長5%。面對...

廣達在美擴廠 再砸3.7億

廣達（2382）美國擴廠腳步不停歇，繼5月29日公告斥資2,916萬美元（約新台幣9.68億元），取得美國加州B2、B8...

京城銀2025年前五月 EPS 1.01元

京城銀行昨（3）日公告自結2025年5月獲利，5月台幣強升、資本市場波動，京城銀之前減碼台股部位並分散債券布局，5月獲利...

銅箔基板股 外資按讚

里昂最新報告中表示，近期Nitto Boseki（日東紡）宣布旗下複合材料事業部的低階玻纖產品漲價兩成，代表AI伺服器特...

PCB、散熱 多頭點火

台股昨（3）日隨美股反彈，終止連七跌，盤面台燿（6274）、奇鋐等印刷電路板（PCB）、散熱兩大電子次族群積極表態，扮演...

牧德5月營收攀峰 新策略見效

AOI廠牧德（3563）昨（3）日公布5月營收3.31億元，續創新高，月增0.3%，年增215.8%；前五月營收14.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。