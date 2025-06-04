明基材5月營收月減9.9% 四個月低點

偏光片大廠明基材（8215）昨（3）日公布5月營收達14.07億元，月減9.97%、年減1.5%，為四個月低點。

明基材表示，營收下滑主要是顯示器材料受到匯率升值，以及先前客戶提前拉貨的影響。明基材累計今年前五月營收75.5億元，年增1.26%。

明基材原預期本季營運與第1季相當，惟因新台幣匯率強升，預期對營收將造成影響。

明基材日前坦言，新台幣對美元匯率強升，恐對毛利率有壓，將優化產品組合並提升營運效率，若漲勢持續，不排除與主要客戶反映售價。

明基材董事長陳建志日前表示，首季醫療產品營收占比30%，相關醫療產品首季營收年增一成，預期今年全年目標朝兩成邁進。

關稅及匯率等議題對營運形成挑戰，但目前醫療產品直接出貨美國占比不高，預期本季醫療產品占比仍在30%之上逐步提升。