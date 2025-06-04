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友通5月營收月增1.9% 其陽減13%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）、工業網安廠其陽昨（3）日公布5月營收，友通5月營收9.54億元，月增1.95%，年增21.66%，為今年單月新高，累計今年前五月營收44.89億元、年增34.66%。

其陽5月營收2.01億元，月減13.77%、年增15.46%；累計前五月營收9.36億元、年增24.53%。

展望後市，友通總經理田芝穎先前表示，對第2季訂單出貨審慎樂觀，隨著嵌入式AI應用多元化，在市場需求活絡下，友通營收沒有悲觀權利，但仍需考量匯率、關稅，預計影響可能持續半年到一年。

其陽營運長黃逢誼先前指出，本季訂單目前表現符合預期，雖然有關稅及匯率上的變數，但目前對今年全年營運仍是樂觀看待，尤其關稅議題上，並未看到客戶訂單有所改變，僅配合更改交貨地點。

此外，其陽浸沒式散熱產品已獲美國礦機客戶導入驗證，已進行七、八個月，以通常驗證期18個月估算，預計最快明年上半年可望有結果。

營收 友通

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