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仲琦5月營收月增57% 明泰增23%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

明泰（3380）集團昨（3）日公布5月營收出爐，明泰、仲琦、互動均較4月明顯成長，明泰受惠印度市場出貨帶動，月增23.5%，仲琦及互動月增分別達57%、74%。

明泰5月營收19.57億元，月增23.5%，年增9.6%，累計今年前五月營收80.65億元，年減8.3%。仲琦5月營收8.76億元，月增57%、年增43.5%，累計前五月營收33.3億元，年減6.9%。

互動5月營收1.8億元，月增74.3%，年增5.9%，累計前五月營收6.98億元，年減12.5%。

明泰近期搶進印度電信市場，並開始出貨，推升營收成長，近年更積極布局高速乙太網路交換器，除400G持續出貨，800G也量產出貨，更推出資料中心用1.6T產品，預估年底可望進行試產。

去年至今年上半年，明泰集團受到企業客戶持續調整庫存影響，營收呈現衰退，4月起營收受惠印度電信寬頻市場需求明確，且開始出貨，推升營運表現。

營收 明泰

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