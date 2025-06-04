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格斯瞄準鋰電池新技術

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

格斯科技*（6940）近期宣布攜手美國加州新創電池公司Tyfast Energy Corp.建立戰略合作夥伴關係，聯手開發新一代高效釩（Vanadium）鋰離子電池技術。

未來視雙方技術合作開發進度，透過格斯技術轉移業務模式，雙方評估計劃於北美建立高性能釩電池大規模生產基地，建立區域供應鏈。

格斯策略長暨發言人許志帆表示，與Tyfast合作能加速推動兼具速度與安全性的先進電池技術開發。合作聚焦於開發以鋰釩氧化物（LVO）為負極材料的創新電池，可望大幅提升充電速度與循環壽命，並提供適用於重工業、礦業與大型運輸車輛等高負載場景的解決方案。

根據Tyfast內部實測數據顯示，該新技術之突破可實現十倍於傳統鋰電池的充電速度，並完成10分鐘內快速充電，同時具備高達10,000次的充放電壽命與200Wh/kg的能量密度。

格斯為台灣電池芯及模組新創公司，為國內唯一具備高門檻之鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元（NCM811）電池技術領先地位，2024年完成GWh等級軟包鋰電池芯超級工廠，並進入量產，打造100％台灣電池製造生產。

格斯表示，瞄準電動巴士、資料中心應用、家庭和工業儲能系統、無人載具、軍工應用等利基型領域應用，獲日本、新加坡、澳洲等國內外一線客戶青睞並結盟合作。

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