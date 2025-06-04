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友輝進軍被動元件市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
友輝總經理辛隆賓。 記者李珣瑛／攝影
友輝總經理辛隆賓。 記者李珣瑛／攝影

友輝（4933）總經理辛隆賓昨（3）日表示，友輝積極優化產品組合，提升高附加價值產品出貨比重。量子點膜已量產出貨面板廠客戶，毛利率不錯。另外，布局非LCD應用產品，進軍被動元件市場，本季開始送樣，估計約需半年驗證期，2026年起可望貢獻業績。

友輝昨天參加元富證券「2025夏季投資論壇」，說明今年首季營運成果，並展望今年景氣走勢。

辛隆賓指出，2025年主要成長動能包括兩大類，在LCD用高階光學膜產品，出貨如車載用光學膜、多功能整合貼合型光學膜、符合循環經濟光學膜、高性價比光學膜組配。另外是非LCD用產品，如奈米光學級精密塗布產品、被動元件。新跨入的被動元件應用領域，採用友輝的配方與製程，本季開始送樣，最快明年可貢獻營收及獲利。

友輝今年第1季財報合併營收7.45億元，季減15.7%，年增21.9%。毛利率35.95%，季增5.49個百分點、年增7.91個百分點，稅後純益1.87億元，季增22.6%、年增17.9%，每股純益2.29元，交出史上單季獲利最優的成績單。

今年首季各項產品營收比重中，監視器占6%、電子標籤／電子閱讀器占23%、電視1%、NB／車載66%、手機／筆電2%、其他2%。辛隆賓表示，電子標籤／電子閱讀器毛利相對較佳，全年來看其營收比重還會再提升；而NB／車載的營收比重則會略降。目前友輝稼動率約七至八成，下半年估可穩定維持。

辛隆賓認為，本季營收平穩，關稅無直接影響，但公司有80%產品是以美元計價，加上還有外幣定存，匯率波動將對營運造成衝擊。

被動元件 營收

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