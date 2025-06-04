雙鴻 瞄準逾100天
雙鴻（3324）積極開發資料中心等級散熱技術，法人評估整體公司具備穩定擴展此類產品的能力，因此給予「增加持股」評等，相關權證可逢低布局。
法人分析，雙鴻2025年營收可望年增超過40%，但關稅影響尚未明朗。預計自今年起，將在Blackwell平台積極導入水冷應用，隨高階散熱需求提升，毛利率與單價也將同步上升，毛利率預估可維持在27%至28%區間。
法人認為，高階AI伺服器散熱需求強勁，隨下一代HVDC 800V電力架構成資料中心標準，散熱設計將同步升級。權證發行商建議，看好雙鴻後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。
（中國信託證券）
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