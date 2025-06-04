雲豹金雞 天能綠電6月10日登興櫃
太陽能系統廠雲豹能源旗下綠電交易子公司天能綠電（7842）昨（3）日舉辦登錄興櫃前活動，公司預計6月10日以每股80元登錄興櫃，並在年底提出上櫃申請，力拚明年上半年轉上櫃。
天能綠電成立於2021年，為雲豹能源旗下售電子公司，雲豹能源持股80.09%。天能綠電去年營收10.23億元，年增338%，每股純益5.57元。
根據能源署統計，今年首季天能綠電以7,285萬度交易量居國內民營售電業第一，轉供據點超過500處，是台灣綠電交易王。展望今年，天能綠電總經理唐亞聖指出，原先預估今年綠電轉供度約3.3億度，但配合客戶提前供電需求，上調至4.3億度，增幅逾三成。
唐亞聖表示，從上調綠電轉供度數來看，顯示出企業對綠電需求有增無減，且比預期更多，估計今年度總營收上看20億元。
唐亞聖指出，從目前在手訂單估算，有信心今年在國內綠電市場持續穩坐市占第一寶座，營收、獲利都會比去年大幅成長。
天能綠電近期增資後，資本額從去年的4,000多萬元增至1.49億元，雲豹能源日前完成釋股，釋股利益將在第2季認列。
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