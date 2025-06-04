快訊

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

雲豹金雞 天能綠電6月10日登興櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統廠雲豹能源旗下綠電交易子公司天能綠電（7842）昨（3）日舉辦登錄興櫃前活動，公司預計6月10日以每股80元登錄興櫃，並在年底提出上櫃申請，力拚明年上半年轉上櫃。

天能綠電成立於2021年，為雲豹能源旗下售電子公司，雲豹能源持股80.09%。天能綠電去年營收10.23億元，年增338%，每股純益5.57元。

根據能源署統計，今年首季天能綠電以7,285萬度交易量居國內民營售電業第一，轉供據點超過500處，是台灣綠電交易王。展望今年，天能綠電總經理唐亞聖指出，原先預估今年綠電轉供度約3.3億度，但配合客戶提前供電需求，上調至4.3億度，增幅逾三成。

唐亞聖表示，從上調綠電轉供度數來看，顯示出企業對綠電需求有增無減，且比預期更多，估計今年度總營收上看20億元。

唐亞聖指出，從目前在手訂單估算，有信心今年在國內綠電市場持續穩坐市占第一寶座，營收、獲利都會比去年大幅成長。

天能綠電近期增資後，資本額從去年的4,000多萬元增至1.49億元，雲豹能源日前完成釋股，釋股利益將在第2季認列。

雲豹能源 天能綠電

延伸閱讀

中國信託證券輔導思捷優達 登錄興櫃

中國信託證券輔導思捷優達 登錄興櫃

綠色和平親送建議書和「獎盃」給魏哲家 喊話綠能發展

台積電股東會／股東建議漲價 董座魏哲家幽默：心裡想的怎麼好講

相關新聞

東元董座訂目標 每年績增5%

東元（1504）電機董事長利明献昨（3）日股東會後受訪，對自己上任一年表現打分數「剛好及格」，期許每年業績成長5%。面對...

廣達在美擴廠 再砸3.7億

廣達（2382）美國擴廠腳步不停歇，繼5月29日公告斥資2,916萬美元（約新台幣9.68億元），取得美國加州B2、B8...

京城銀2025年前五月 EPS 1.01元

京城銀行昨（3）日公告自結2025年5月獲利，5月台幣強升、資本市場波動，京城銀之前減碼台股部位並分散債券布局，5月獲利...

銅箔基板股 外資按讚

里昂最新報告中表示，近期Nitto Boseki（日東紡）宣布旗下複合材料事業部的低階玻纖產品漲價兩成，代表AI伺服器特...

PCB、散熱 多頭點火

台股昨（3）日隨美股反彈，終止連七跌，盤面台燿（6274）、奇鋐等印刷電路板（PCB）、散熱兩大電子次族群積極表態，扮演...

牧德5月營收攀峰 新策略見效

AOI廠牧德（3563）昨（3）日公布5月營收3.31億元，續創新高，月增0.3%，年增215.8%；前五月營收14.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。