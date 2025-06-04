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台光電 兩檔閃亮

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

台光電（2383）受惠AI ASIC需求強勁，第1季財報亮麗，雖短期面臨新台幣升值逆風，但中期隨800G交換器周期推升，2025年獲利創高可期，估全年大賺超過四個股本。

法人指出，台光電今年AI伺服器產品線，無論ASIC或GPU客戶均持續成長，800G交換器市占率由400G交換器的40%升至50%外，單機產值在料號升級及層數提升下，估將大增70%，營運動能強。

台光電預計今年第2季至第4季陸續開出黃石、馬來西亞及中山廠產能，年底最大產能將由目前430萬張升至580萬張，黃石及馬來西亞廠提前開出產能，顯示接單無虞。

權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日60天以上認購權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。

（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

馬來西亞 台光電

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