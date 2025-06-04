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技嘉、微星 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
技嘉董事長葉培城。聯合報系資料照
技嘉董事長葉培城。聯合報系資料照

台股近期遇壓拉回，面臨季線保衛戰，所幸技嘉（2376）、微星（2377）等指標股東會即將登場，公司高層釋出訊息，有助釐清關稅及匯率升值衝擊，提振市場信心。權證發行券商建議，偏多投資人可買進相關認購權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

技嘉第1季每股稅後純益（EPS）4.6元，優於預期，主要受惠於新上市的輝達RTX-50系列顯卡享有溢價、對等關稅帶動主機板提前拉貨需求，及伺服器營收占比降至55%，推升整體毛利率表現。

展望第2季，法人看好技嘉營收可望季增25%，三大主要業務營收均可望優於預期，主要動能來自主機板提前拉貨需求、RTX-50 GPU供給改善帶動顯卡出貨成長，及搭載Blackwell GPU的AI伺服器放量出貨。

法人分析，隨新顯卡溢價下降、伺服器營收占比上揚，預估技嘉第2季毛利率將下滑至11.5%，基於營收與應收帳款以美元、人民幣、歐元計價，成本與應付帳款80%至90%以美元計價，研判新台幣兌美元匯率走強產生的匯損風險有限。

雖然關稅政策紛擾，技嘉仍維持2025年正向展望，預期三大業務營收均年增雙位數，加上近期美國及馬來西亞廠新產能陸續上線，減輕相關影響，法人上修全年獲利預估值，可望賺二個股本以上。

微星樂觀期待今年電競產品換機潮外，並因應關稅議題於台灣及東南亞增加產能，預估下半年非中國產能將可滿足美國需求。隨伺服器需求開始回溫，微星下半年將出貨L11伺服器給新客戶，並維持今年伺服器營收占比3%至5%展望，法人預期明年有機會倍增。

權證發行商建議，看好技嘉、微星後市股價表現的投資人，可買進價內外10%內、距到期日五個月以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

營收 技嘉 伺服器

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