大立光、奇鋐 認購靚

今日主題 台股在台積電領軍中，揭開6月千家股東會行情序幕。其中，近期將召開且具產業代表性的公司，備受市場關注，包括6日大立光、奇鋐、和碩，10日技嘉、微星、漢唐等，這些大市值的公司高層在股東會中釋放下半年的營運展望，預期將是帶動台股多頭再起的焦點。

台積電昨（3）日召開股東常會，揭開台股6月股東會行情，近日還有大立光（3008）、奇鋐（3017）等具產業代表性的公司將於6日股東會登場，相關高市值公司高層有機會在股東會釋出下半年的營運展望，成為台股反攻焦點。

權證發行商建議，看好大立光、奇鋐後市股價表現的投資人，可挑選價外10%以內、距到期日超過100天以上的相關認購權證，藉以掌握槓桿利潤。

蘋果iPhone新機將於第3季亮相，全球手機鏡頭龍頭大立光通吃蘋果及非蘋陣營手機鏡頭，法人預期新機拉貨動能、手機規格升級進展、薄形手機及折疊機發展、匯率衝擊及人形機器人進展等，均將是大立光股東會關注議題。

大立光董事長林恩平在致股東報告書中表示，今年度產銷重心仍將集中手機相機鏡頭，並積極提升生產技術及產能規模，以期能維持公司製造成本的優勢，使整體產銷體系更具競爭力。

大立光將持續投入手機相機鏡頭的研發工作，並擴大研發團隊規模及產品範圍、新增產品線、提升產品的值與量，並致力於其他新產品運用的開發與製程能力，以維持長期產業競爭力。

奇鋐今年水冷產品主要應用在GB200，供應品項為水冷板。隨著輝達GB200 AI伺服器出貨卡關問題解決，對水冷零組件拉貨力道增強，奇鋐出貨量開始大幅成長，從4月營運可見端倪，單月合併營收91.08億元，創新高，月增7%，年成長75.6%；前四月合併營收324.41億元，年增58.3%。

為積極回應客戶需求，奇鋐展開海外擴產計畫，旗下越南廠目前已投資超過110億元，第一期與第二期已開始投產，第三期已於2024年第4季開工，預計今年至明年將陸續完工，加入貢獻業績行列。