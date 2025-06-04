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寒舍擁利多 2025年下半年看旺

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

寒舍（2739）昨（3）日召開股東會，寒舍表示，隨著國際航班持續增班，以及下半年進入產業旺季，整體觀光市場回穩態勢明顯，旗下各飯店將積極推出多元住房與餐飲專案，力拚營運表現向上。

寒舍昨股東會完成改選六席董事及四席獨立董事。寒舍表示，儘管關稅貿易情勢帶來全球經濟不確定性，市場氛圍趨於保守，惟新增四個國定假日為內需旅遊注入利多，有助提升住房與宴席銷售。

寒舍股東會選出六席新任董事，並由蔡伯翰續任董事長，其餘董事依序為寒樁代表人賴英里、宣威投資代表人蔡佳萱、東方美企業代表人呂恩政與鄭娟芳，以上與前屆成員相同。新任董事甘芝榕為正弦資訊管理改派代表人。此外，亦選出四席獨立董事，包含陳翔中續任，以及新任的李泰宏、王照明與劉謙儒。

受惠於國際觀光復甦與餐飲宴會市場暢旺，寒舍去年合併營收達50.33億元、年增4.18%；營業利益為7.05億元、年增12.70%，稅後純益4.94億元、年增19.21%，每股純益5.39元，營運表現穩健。營收結構方面，去年餐飲收入達28.92億元，年增2.22%，占總營收57.46%，客房收入則為20.32億元，年增7.99%，占總營收40.37%。

寒舍表示，今年上半年隨著國際大型旅遊團回流、台北國際電腦展（COMPUTEX）活動登場，以及母親節與端午節檔期帶動住房與禮品買氣，預期將持續增加營收動能，下半年持續優化各面向營運策略。

董事長 股東會 寒舍

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