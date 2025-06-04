鳳凰搶市 五策略出擊

指標旅行社鳳凰（5706）昨（3）日召開股東會，董事長張巍耀樂觀今年旅遊市場，並宣布要推五大策略搶市，包括增加包機與包船業務、滿足高端旅遊市場需求、爭取獎勵旅遊團、激勵員工推留才政策、深耕綠色旅遊。

鳳凰昨股東會由董事長張巍耀主持，會中順利通過各項財務報表、盈餘分配及相關議案。2024年受惠旅遊市場復甦，旅遊需求呈現成長趨勢，帶動公司整體營收成長，並創下上市櫃以來營收及獲利雙新高紀錄，合併營收31.45億元，稅後純益3.02億元，每股純益（EPS）3.75元。股東會並通過發放每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，共計3.25元，保持上市櫃24年來連續發放股利，盈餘分配率逾80%。

展望今年度，雖然全球經濟大環境變化多端，旅遊市場長期需求看旺，鳳凰將推五大策略搶市，包括：首先，激勵員工推留才策略，今年第1季實施員工認購庫藏股，這是繼去年年底恢復員工持股信託，再度推出激勵員工士氣留才策略。

第二，增加包機、包船業務，提高成長動能，已上架日本東北（花卷／仙台）包機，提供喜愛日本旅客賞雪、賞櫻及東北美景最佳路線選擇。基隆為母港之遊輪部分提供歌詩達郵輪、麗星郵輪探索星號及MSC榮耀號，提供旅客多重選擇。

第三，滿足高端旅遊市場需求，頂級歐洲河輪包船已完成2025-26年多瑙河、萊茵河、法國隆河產品上架銷售，市場反應熱烈。

第四，爭取獎勵旅遊團商機，獎勵旅遊市場在今年持續蓬勃，除年初完成千人遊泰國外獎勵案，其他長短線需求強勁，將努力爭取，以期為營收成長增添動能。

第五，符合ESG永續經營，持續推動綠色旅遊，符合ESG永續經營，節能減碳、環保愛地球。