華經4月 EPS 0.06元 上詮0.05元

資服股華經（2468）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（3）日應主管機關要求，公告自結4月稅前盈餘500萬元，年減29.87%；稅後純益400萬元，年減30.83%，每股純益0.06元。

華經為資訊整合服務業者，公司表示，近年來高科技製造業的數位轉型預算成長最顯著，醫療業在邊緣運算、資安及雲端方面的投資，也有顯著成長，金融業則對行動應用投資加速，服務業持續擴大雲端投資，製造業在雲端與大數據方面的投資，也有所增加。

光通訊廠上詮自結4月稅前盈餘100萬元，稅後純益500萬元，均擺脫去年同期虧損態勢，每股純益0.05元，單月獲利賺贏首季一整季。

上詮首季每股純益0.01元，該公司積極推進CPO（矽光子光學共封裝）腳步，1.6T CPO ReLFACon光纖陣列連接器（FAU）已於去年第4季試產，正送交量產驗證，將於明年第3季量產，產能方面也與客戶密切溝通中，3.2T CPO產品則正在進行驗證。