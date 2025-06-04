群電5月合併營收月增0.8% 精測增0.7％
電源大廠群電（6412）昨（3）日公布5月合併營收30.14億元，月增0.8%，年增1.1%；前五月合併營收144.48億元，年增5.9%。
群電表示，本季為筆電傳統淡季，惟多數品牌客戶希望在關稅寬限期內將美國市場第3季安全庫存需求提前備妥一部分，因此5月筆電客戶拉貨力道穩健提升，惟近期新台幣急升，使得5月新台幣營收略受影響。
測試介面廠精測5月合併營收4.05億元，月增0.7％，年增79.2％；前五月合併營收19.59億元，較去年同期成長74.5% 。
精測表示，5月美系客戶接單暢旺，成為支撐該公司測試接單主要成長動能。其中探針卡業務來自智慧手機晶片、車載暨高速傳輸相關晶片測試需求。
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