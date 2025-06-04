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亞泰5月營收月減0.1% 信邦5月合併營收月減0.5%

經濟日報／ 記者劉芳妙蕭君暉／台北報導

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（3）日公布5月營收3.29億元，月減0.1%，年減12%。亞泰原預期，本季營收持平去年同期，惟近來新台幣強升，致美元換算新台幣營收減少，使得本季營收恐不如去年同期。

亞泰前五月營收17.59億元，年增13.3%。針對關稅的變數，亞泰總經理吳淑品日前表示，目前客戶拉貨沒有改變，將持續觀察市場變化，並密切與客戶合作。

電子零組件廠信邦5月合併營收25.62億元，月減0.5%，年減9.33%；前五月合併營收133.58億元，年減2.26%。信邦指出，5月合併營收較4月減少，主因美元、人民幣及港幣換算成新台幣的5月平均匯率，較4月升值所致。

營收 新台幣 亞泰

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