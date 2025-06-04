十銓：DRAM 2025年不會跌價

記憶體模組廠十銓（4967）昨（3）日舉行法說會，總經理陳慶文表示，隨著三大國際記憶體原廠逐漸退出DDR4市場，加上AI助攻DDR5用量增加，本季與第3季DRAM報價都將上揚，今年一整年「DRAM沒有跌價的可能。」

就各類產品來看，陳慶文指出，DDR5 16GB現貨價從今年2月開始上漲，目前仍維持高價，分析其因，主因國際記憶體大廠聚焦生產高頻寬記憶體（HBM）和DDR5，目前全面滿單，尤其DDR5主攻伺服器應用領域，沒有多餘的產能支援PC、手機等消費性電子產品，在這樣的態勢下，DDR5將維持漲價態勢。

DDR4 8GB方面，除了原廠持續減產外，導致供給減少，再加上過去PC使用的DRAM容量以8GB、16GB為主，現在基本上都升級到16GB和32GB，升級過程中，同步帶動DDR4用量。

綜合上述因素， 陳慶文預期，本季DRAM現貨價持續揚升，第3季現貨價、合約價也會再漲，估漲幅約3%至5%，第4季報價估持平，整體來看「今年DRAM沒有跌價的可能。」

展望後續AI發展，陳慶文說明，2023年到2024年是雲端爆發的年度，今年和明年進入邊緣AI，落地應用機會在2027年，預期整個產業結構發展至少需要六至十年，研判AI生命周期可達20年至30年。

談到產品推進，陳慶文強調，十銓為滿足客戶需求，持續透過新的創意和技術開發產品，在工控領域上，提供企業在伺服器用的記憶體，部份產品具備最快速的Gen 5 SSD方案，能供應各種不同市場所需要的快速又容量大的儲存量能。