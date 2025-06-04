牧德5月營收攀峰 新策略見效
AOI廠牧德（3563）昨（3）日公布5月營收3.31億元，續創新高，月增0.3%，年增215.8%；前五月營收14.55億元，年增2.07倍，逼近2024全年營收15.32億元。
牧德於2月舉辦法說會時，提出今年是「雙軌四線營運策略元年」，未來幾年均會依此策略方向，逐步發酵並推出新產品增加成長動能。
牧德提到，今年首季在中國大陸市場內捲嚴重下，該公司單季營收仍改寫同期新高，毛利率衝上64.3%的高水平；邁入第2季，4、5月營收接連改寫新猷，且4月在新台幣強升導致匯損壓力大之下，單月自結每股純益仍達1.64元，顯示該公司在市場詭譎多變下的韌性，以及在雙軌四線策略下的成長性與獲利能力，期待6月匯損告一段落後，獲利可望再度攀高。
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