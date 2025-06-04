永續揭露研習 回響熱

櫃買中心偕同臺灣證券交易所於臺北、臺中及高雄共同舉辦三場次「上市櫃公司永續揭露實作研習暨宣導會」，已於5月29日圓滿落幕。本次活動特別為上市櫃公司打造為期一日半的實作研習及宣導會，內容豐富多元，吸引公司代表踴躍參與，現場互動熱烈，充分展現企業對永續議題的高度重視與積極投入。

櫃買中心表示，為協助全體上市櫃公司順利於2025年8月前編製與申報2024年度永續報告書，本次實作研習特別邀請勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司專業團隊授課，除就現行永續報告書相關規定進行說明，也針對企業如何跨部門合作管理重大永續議題及蒐集永續資訊等提出實務建議。

同時，課程透過標竿企業案例及報告常見缺失，並結合ESG數位平台「輔助產製永續報告書功能」深入進行實作探討，帶領公司治理主管、高階經理人及報告撰寫人員掌握永續報告書編製重點，進一步提升報告品質與作業效率。

本次活動也在實作研習課程後安排半日宣導會，針對公司董事及高階經理人等，特別邀請產官學界專家進行專題演講，包括由臺灣證券交易所公司治理部副理謝兆恩說明「上市櫃公司永續發展行動方案」與近期ESG推動措施，並由安侯建業聯合會計師事務所會計師王美齡、陳燕慧解析企業如何以現行永續報告書與TCFD架構為基礎，以及利用接軌專區資源，逐步銜接IFRS永續揭露準則。

此外，為回應企業對碳管理的實務需求，邀請環境部氣候變遷署減量交易組副組長高俊璿、環境技術師翁婉珊說明企業如何因應國際趨勢及我國法規修正，落實溫室氣體之減量與管理。

也邀請王道銀行（2897）及東元電機公司代表，分享永續發展委員會的運作實務，提供企業在制定永續發展目標、策略方針與落實執行上的寶貴經驗。最後，由國立臺北大學金融合經系副教授盧嘉梧介紹我國綠色證券認證制度，規劃未來透過頒授企業綠色證券標章，引導市場資金投向具永續績效之企業。

櫃買中心期望藉由舉辦本次實作研習及宣導會活動增進各界交流，協助上市櫃公司精進永續治理能力與資訊揭露品質，提升企業韌性與競爭力，櫃買中心將持續攜手各界，共同推動臺灣資本市場邁向永續轉型，接軌國際永續趨勢。