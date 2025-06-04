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統一超強攻電商618大檔

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

電商618大檔期來了，統一超推五大服務搶市。統一超（2912）7-ELEVEN指出，今年電商618大檔期串聯旗下五大電商系統服務，統計全年寄取貨件數已達上億件，預估在五大系統綜效發揮下，今年該檔期業績成長上看兩成。

統一超跨足線上、實體通路，其中7-ELEVEN電商系統五大服務包括「7-ELEVEN i預購」、「iOPEN Mall」、門市團購平台「i划算」以及「交貨便」、「賣貨便」等，具備服務網絡與綜效。

統一超表示，為搶攻618購物節商機，「7-ELEVEN i預購」全站祭出不限金額天天免運、OPENPOINT點數回饋活動，帶動整月買氣。

自營購物平台iOPEN Mall，將於618活動推出折價券現領現折、OPENPOINT贈點等多重優惠，吸引新會員加入。

電商 統一超 OPENPOINT

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