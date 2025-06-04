快訊

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

三上市案本周審議

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

本周重量級初次申請股票上市審議案接連登場，臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會昨（3）日通過英特爾供應鏈散熱模組廠邁萪（6831）申請案後，今日將審廣達集團旗下達明機器人，5日再審議嘉澤轉投資15.74％的嘉雨思科技、工控記憶體品牌暨模組大廠凌航科技。

邁萪科技通過證交所有價證券上市審議委員會審議後，還需通過董事會、主管機關兩關。依證交所資料，邁萪科技董事長兼公司負責人為趙元山，主要產品為散熱模組，實收資本額6億元，去年稅前純益1.4億元，每股稅後純益1.8元。

達明機器人被譽為最純機器人概念股，主要產品為工業用協作機器人，董事長為何世池，實收資本額9億元，去年稅前純益1億元，每股稅後純益1元。

凌航董事長為曾珍，主要產品為DRAM記憶體商品及快閃記憶體商品開發與買賣業務，實收資本額6.8億元，去年稅前純益1.7億元，每股稅後純益2.3元。

另據公開說明書，嘉雨思科技董事長為朱德祥，主要產品為高速訊號傳輸介面的數位類比晶片設計、開發、生產、製造及銷售，實收資本額3億元，去年稅前純益2,285萬元，每股稅後純益0.7元。

達明機器人 董事長 快閃記憶體

延伸閱讀

證交所揭平均年薪不到30萬引熱議 三商餐飲回應了

創新板2.0 催動群聚效應

本國上市公司去年平均員工薪資排行 愛山林奪冠

證交所總座強調市場蓬勃發展…權證交易金額 躍全球第四

相關新聞

東元董座訂目標 每年績增5%

東元（1504）電機董事長利明献昨（3）日股東會後受訪，對自己上任一年表現打分數「剛好及格」，期許每年業績成長5%。面對...

廣達在美擴廠 再砸3.7億

廣達（2382）美國擴廠腳步不停歇，繼5月29日公告斥資2,916萬美元（約新台幣9.68億元），取得美國加州B2、B8...

京城銀2025年前五月 EPS 1.01元

京城銀行昨（3）日公告自結2025年5月獲利，5月台幣強升、資本市場波動，京城銀之前減碼台股部位並分散債券布局，5月獲利...

銅箔基板股 外資按讚

里昂最新報告中表示，近期Nitto Boseki（日東紡）宣布旗下複合材料事業部的低階玻纖產品漲價兩成，代表AI伺服器特...

PCB、散熱 多頭點火

台股昨（3）日隨美股反彈，終止連七跌，盤面台燿（6274）、奇鋐等印刷電路板（PCB）、散熱兩大電子次族群積極表態，扮演...

牧德5月營收攀峰 新策略見效

AOI廠牧德（3563）昨（3）日公布5月營收3.31億元，續創新高，月增0.3%，年增215.8%；前五月營收14.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。