廣達在美擴廠 再砸3.7億

廣達（2382）美國擴廠腳步不停歇，繼5月29日公告斥資2,916萬美元（約新台幣9.68億元），取得美國加州B2、B8、B9廠房租賃使用權資產後，昨（3）日再公告投資1,115萬美元（約新台幣3.71億元），取得加州廠房租賃使用權資產。

廣達代美國子公司QCA及QMN公告，以總金額1,115.8萬美元（約新台幣3.71億元），取得位於美國加州Fremont的廠房租賃使用權，廠房面積11.97萬平方英尺，租期77個月，以因應營運需求，擴大美國製造能量。

廣達因應AI伺服器訂單需求強勁，今年首季資本支出達47億元，較去年同期的26億元大增逾80%，今年資本支出上調至200億元，較去年大增逾四成。