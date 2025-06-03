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友通5月營收月增1.95% 第2季訂單出貨審慎樂觀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通（2397）、工業網安廠其陽（3564）3日公布今年5月營收，相較去年同期皆成長，友通月增1.95%，為今年單月新高，展望後市，友通對本季訂單出貨審慎樂觀，隨著嵌入式AI應用多元化，市場需求活絡下，友通營收「沒有悲觀權利」。

友通公布今年5月營收9.54億元，月增1.95%、年增21.66%，為今年單月新高；累計友通今年前五個月營收達44.89億元、年增34.66%。

展望後市，友通總經理田芝穎先前表示，對第2季訂單出貨審慎樂觀，隨著嵌入式AI應用多元化，在市場需求活絡下，友通營收沒有悲觀權利，但外在因素仍需考量匯率、關稅，預計影響可能持續半年到一年。

在友通三大事業發展方面，嵌入式事業第1季主要營收來自智慧製造、防衛技術、醫療與零售與嵌入式娛樂等應用市場。網路安全業務則受惠於美國主要客戶因應關稅政策調整，第2季加大出貨力道，預期訂單動能將持續成長。智能自動化方面，第1季營收年增58%，主要受自動化設備與半導體市場回溫帶動，加上子公司營運效益明顯提升。

針對關稅戰，友通採取雙引擎策略應對，包含強化北美整合與歐洲製造韌性。田芝穎指出，友通在加州將擴大原有基地，增加整機組裝跟服務能力，同時，聚焦高單價與差異化產品策略，強化在地整合能力。

友通子公司其陽方面，今年5月營收2.01億元，月減13.77%、年增15.46%；累計其陽今年前五個月營收達9.36億元、年增24.53%。

展望後市，其陽營運長黃逢誼先前指出，本季訂單目前表現符合預期，雖然有關稅及匯率上的變數，但目前對今年全年營運仍是樂觀看待，尤其關稅議題上，並未看到客戶訂單有所改變，僅配合更改交貨地點。

此外，其陽浸沒式散熱產品已獲美國礦機客戶導入驗證，已進行7-8 個月，以通常驗證期為18個月來算，因此預計最快明年上半年可望有結果，且此次推出雙相DLC產品後，該客戶也有興趣、後續也會送樣。

營收 友通

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