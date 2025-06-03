信邦營收／新台幣強升影響 5月月減0.5%

電子零組件廠商信邦（3023）3日公布今年5月營收為25.62億元，月減0.5%、年減9.33%，連續三個月月比、年比下滑；累計信邦今年前五個月營收達133.58億元、年減2.26%。信邦表示，5月營收較上月下滑，主要係美元、人民幣及港幣換算成新台幣之5月平均匯率較4月升值達6~8%所致。

信邦指出，5月合併營收較4月減少0.50%，主要係美元、人民幣及港幣換算成新台幣之5月平均匯率較4月升值達6~8%所致；較去年同期減少9.33%，係美國太陽能系統客戶，高借款利率已影響住宅太陽能系統安裝之需求，加上關稅政策的影響，在高利率及安裝成本增加的雙重不利影響下，導致需求放緩。

累計信邦今年前5月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長1.32%、汽車產業成長2.22%、綠能產業減少29.00%、工業應用產業成長2.31%、通訊及電子週邊產業成長34.16%

在信邦產品別銷售比重上，連接線組生產銷售占合併營收75.16%；連接器及零組件銷售占24.84%；而產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收30.56%、通訊及電子週邊產業占23.56%、綠能產業占23.08%、汽車產業占14.27%、醫療及健康照護產業占8.53%。