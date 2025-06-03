信邦營收／5月為25.62億元、月減0.5% 受台幣升值影響

電子零組件廠商信邦（3023）自結5月合併營收為25.62億元，較4月25.74億元減少0.5%，比去年同期28.25億元減少9.33%；累計前 5月合併營收為133.58億元，較去年同期減少2.26%。

信邦指出，5月合併營收較4月減少0.5%，主要係美元、人民幣及港幣換算成新台幣之5月平均匯率較4月升值達6~8%所致；較去年同期減少9.33%，係美國太陽能系統客戶，高借款利率已影響住宅太陽能系統安裝之需求，加上關稅政策的影響，在高利率及安裝成本增加的雙重不利影響下，導致需求放緩。

信邦累計前 5月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長1.32%、汽車產業成長2.22%、綠能產業減少29.00%、工業應用產業成長2.31%、通訊及電子週邊產業成長34.16%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收75.16%；連接器及零組件銷售占24.84%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收30.56%；通訊及電子週邊產業占23.56%；綠能產業占23.08%；汽車產業占14.27%；醫療及健康照護產業占8.53%。