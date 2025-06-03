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緯創除息首日陷貼息！盤中一度填息4成 終場翻黑收跌

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）於3日進行除息交易，扣除3.799元現金股利後，以112元開高震盪，盤中一度漲至112.5元、較前一交易日收盤價上漲1.5元、漲幅達1.35%，不過與除息參考價111元相比則上漲1.5元，若以每股配發3.799元現金股利來計算，緯創除息首日填息率已達四成。不過終場受到國際股市震盪影響，股價表現由紅翻黑，一度跌至109元，較昨日收盤價下跌2元，終場跌幅收斂，以109.5元作收，並陷入貼息的窘境。

AI狂潮席捲全台，也帶動台股科技族群全面飆漲，其中，電子五哥的表現相當精彩。而緯創更已成為市場中的當紅炸子雞，不僅大獲投信買盤青睞，也推升其股價向上展開攻勢，連創波段新高，也顯示出AI供應鏈，仍為台股盤面上最火熱的題材，而緯創今日進行除息交易，每股預計配發3.799元的現金股利，配發總額則高達109.96億元，而今年的股利發放率為62.18%，現金殖利率為3.3%，而每股股利以及發放總額，也都創下緯創2003年掛牌以來的新高紀錄。

據公開資訊觀測站公布的統計數據顯示，緯創今日成交股數達55,539,833股，單日成交金額達到6,136,033,857元，而在今日成交值排行中位居第十一名，在今日成交量排行中，則排在市場第二十名，而緯創單日成交張數，則達到5.52萬張。而面對股價的波動，董事長林憲銘近日也重申，股價一定是會有他的定律，我們只能先把基本面先做好，並把能做的都做好，不過自己也相信「應該有的，後面也都會來！」，並看好整體市場將持續擴大。

根據緯創公布2024年財報所顯示，去年合併營收達新台幣1.049兆元，年增21.8%；稅後淨利174.45億元，創歷史新紀錄，年增52.1%，每股盈餘6.11元。而2024年毛利率 8.01%，年增 0.05 個百分點；營益率 3.71%，年增 0.55 個百分點，皆寫下歷史新高。針對財務報告的表現，林憲銘表示，團隊目前現金殖利率約落在3.3左右，從整體產業的角度來看，緯創的表現也算是很穩定了。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

除息 股利 緯創

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