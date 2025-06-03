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牧德營收／5月創新高 嚴重匯損下4月自結 EPS 仍有1.64元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
牧德董事長汪光夏(左)、總經理陳復生。記者尹慧中攝影
牧德董事長汪光夏(左)、總經理陳復生。記者尹慧中攝影

牧德（3563）3日公布五月營收 3.31 億元，繼四月份之後，續創歷史新高。牧德提到，從二月法說會提出今年是雙軌四線營運策略元年，未來幾年均會依此策略方向逐步發酵並推出新產品增加成⾧動能。

牧德上周股東會，當時股東提問美元及人民幣在四、五月份同步急貶 9.7%，對匯損的看法，公司表示，當然會侵蝕掉部分盈餘，然而匯盈匯損均是市場避免不了的常態，只是這次兩個月內就讓台灣的公司回吐了過去 2.5 年的匯盈，造成獲利劇烈衝擊；然而也就是藉由這次衝擊更能看出牧德科技的韌性及獲利能力。

牧德提到，今年第1季在大陸市場內捲嚴重下，不但營收創下同期新高，毛利更達到 64.3%的高水平，接著四、五月份又再連續創下營收歷史新高，四月自結損益在嚴重匯損下 EPS 仍有 1.64元，就顯示出牧德在市場詭譎多變下的韌性及在雙軌四線策略下的成⾧性與獲利能力，期待六月份匯損告ㄧ段落後，獲利狀況可望再度攀高。

股東會 牧德科技 營收

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