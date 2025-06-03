魏哲家喊AI成果已在財報反映 這幾檔跟著衝領AI股上漲

台積電（2330）3日召開股東會，是魏哲家第一次以董事長身分主持股東會，他在回答股東提問時表示，AI已有成果現在開始反映在財報上，同時謝謝股東支持，多買台積股票就不會錯；台積電股價上漲之外，多檔AI股也大漲表態，技嘉（2376）、台燿（6274）、力致（3483）、川湖（2059）、華泰（2329）等漲幅逾半根停板。

魏哲家向股東表示，全世界的AI公司都是要和台積合作，客戶對我們信心足夠，沒有其他考量都會用台積電，生意很好，謝謝股東關心，現在就看到成果，開始反映在財報上；他強調，就是要給客人足夠晶片，今天正在努力中、這也表示產能還不夠。

魏哲家指出，目前正邁入AI賦能的世界，AI不僅被運用在資料中心，未來也將被應用在PC、智慧手機、汽車，甚至物聯網設備中；隨著AI技術不斷發展，使用的AI模型日趨複雜，需要更強大的半導體硬體支援，所以目前台積電正處在極佳的位置，能透過差異化技術，應對5G、AI與HPC等產業大趨勢的成長。

台積電股東會吸引市場高度關注，早盤以960元開出，上漲14元，股價開高後一度衝達965元，上漲19元，盤中維持上漲走勢；魏哲家直言AI的生意很好，多檔AI股也是大漲表態。

以AI股的表現來看，包括伺服器族群的技嘉、印刷電路板的台燿、散熱的力致，還有川湖及華泰，盤中漲幅都超過半根停板，台燿一度衝達190.5元，逼近漲停191元，盤中漲幅逾7%。

技嘉之外，微星（2377）、華碩（2357）也上漲；印刷電路板的台光電（2383）一度衝達788元，再創新高，盤中上漲逾3%，金像電（2368）也上漲逾4%；散熱的奇鋐（3017）盤中上漲逾4%，雙鴻（3324）及健策（3653）也上漲。