產業向好！台光電外資升價不見頂 PCB群雄走高

台股3日隨著台積電（2330）法說會揭開序幕，「復電」放光，盤初一度衝上21300點大關。PCB族群在台燿（6274）強勢逼近漲停、台光電（2383）持續創新高的帶動下，成為盤面焦點。金像電（2368）、銘旺科（2429）、聯茂（6213）、高技（5439）、建榮（5340）、德宏（5475）、金居（8358）、南電（8046）等多檔個股齊步上揚，加上上游材料供應商富喬（1815）人氣居高不下，整體PCB族群表現活躍，成為多頭的重要助力。

根據摩根士丹利供應鏈調查，一家美國非「四大超大規模雲端服務供應商（CSP）」的業者正積極擴大GB200機架訂單，預期將推升台積電及五大ODM廠的營運表現，進一步帶動AI伺服器供應鏈成長動能。

法人也看好台燿隨著GB200出貨持續擴增、AI ASIC長期放量，加上通用型伺服器新平台滲透率提升，預估今年基礎建設營收占比將提升至66%，年增約17%。台燿股價自4月下旬起已掀起兩波漲勢，3日早盤衝上190.5元，波段漲幅近六成，逼近去年12月前高192元。

台光電股價持續走高，3日盤中一度觸及788元，再創歷史新高。日系外資最新報告指出，受惠於各大CSP對AI ASIC需求強勁，調升台光電盈餘預估。報告指出，台光電的AI客戶組合正由以輝達（NVIDIA）為主，轉向非NVIDIA客戶，預計2025年非NVIDIA客戶將貢獻逾50%AI營收，反映客戶基礎多元化與動能持續增強。該外資重申「買進」評等，並將目標價自761元大幅上調至975元。

此外，金像電持續展現多頭氣勢，午盤成交量突破2萬張，股價攀升至267.5元，刷新3月中旬以來波段新高。公司表示，積極強化營運體質，目標第2季優於首季、下半年優於上半年，朝全年穩健成長邁進。隨著泰國新廠產能預計下半年投產，將進一步推動營收成長，並持續以穩健績效和配息回饋股東。

針對關稅議題，公司指出，直接出口美國營收僅占個位數，短期影響可控，但仍將密切關注政策變化對整體景氣的潛在影響，審慎應對。