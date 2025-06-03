魏哲家說人形機器人已有成果 這幾檔概念股應聲急漲

台積電（2330）3日召開股東會，董事長魏哲家回簽股東提問，直言人形機器人、AI已有成果現在開始反映在財報上；一句話推升多檔機器人概念股發起攻勢，彬台（3379）、聯策（6658）、穎漢（4562）、和椿（6215）等股應聲急拉，彬台漲幅擴大，盤中大漲逾半根停板，和椿衝上百元。

台積電召開股東會，董事長暨總裁魏哲家在開場就表示，今年做了不一樣的小改變，報告事項縮短一些，希望能多出點時間和各位股東問答互動，回應市場變化與看法且多討論希望讓各位股東滿意且持續支持。

針對股東關注的人形機器人晶片訂單情況，及何時才有成果的提問，魏哲家表示，兩個字很好，現在已經開始，不必等2026~2027年才開始，現在就會反映在財報上。

魏哲家說明人形機器人的訂單及成果，多檔機器人概念股應聲急拉，擴大漲幅，尤以彬台的表現最為搶眼，早盤以71.6元開出，上漲0.8元，一度走低至71元逼近平盤，但在魏哲家坦言人形機器人已有成果的一席話後，股價應聲急拉至76.5元，上漲5.7元，漲幅8.05%，盤中漲幅逾7%。

聯策以80元開出後一度翻黑至78.3元，同樣受到激勵出現急拉攻勢，股價翻紅拉升至83.2元，上漲4.1元，漲幅5.18%，盤中漲幅逾3%；和椿以98.3元開出，一度翻黑至97.4元，同樣出現急拉攻勢，股價翻紅衝高至103元，站上百元，盤中漲幅逾4%。

同樣出現急漲的還有穎漢，以54.6元開出後一度翻黑至53.5元，之後急拉翻紅，拉升至56.5元，盤中漲幅逾2%；另外，台達電（2308）、聰泰（5474）、微星（2377）等也是上漲表現。