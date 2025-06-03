緯創除息秀來了！每股發3.799元創新高 董座林憲銘1.7億將入袋

代工大廠緯創（3231）於3日進行除息交易，每股配發3.799元現金股利，配發總額109.96億元（10996666290元），股利發放率為62.18%，現金殖利率為3.3%，而每股股利以及發放總額，都創下緯創2003年掛牌以來的新高紀錄；並且團隊至今已配發超過20年的股利，合計已發 46.45元，每年平均配發2.32元，除息前參考價為111.2元。而董事長林憲銘，身為第一大股東，截至今年4月個人持股張數達45149張，持股比例1.56%，因此可領到1.7億元的鉅款股利（171566200元）相當驚人。

據公開資訊顯示，緯創內部第二大股東為啟碁科技，持股張數總計28,796張，持股比例則高達0.99%，預計將配發新台幣1.09億元（合計新台幣109424800元）。至於緯創內部第三大股東，則是副總經理暨財務主管石慶堂 ，截至今年4月份手中的持股張數為4,972張，持股比例為0.17%，預計可入袋新台幣1889.36萬元（合計18893600元）。而第四大股東，則是現任總經理林建勳，截至今年4月份手中的持股張數為4629張，持股比例為0.16%，預計可入袋新台幣1759萬元（合計17590200元）。

緯創成立於2001年5月30日，至今走過24年，團隊近年持續調整產品佈局，除了將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而團隊在林憲銘的帶領下，成功卡位晶片大廠輝達（NVIDIA）供應鏈，入手龐大訂單。而根據緯創去年財報顯示，去年合併營收達1.049兆元，年增21.8%；稅後淨利306.29億元，創歷史新紀錄，年增67.7%；全年稅後純益達 174.39 億元，年增超過 5 成，每股盈餘6.11元。而2024年毛利率 8.01%，年增 0.05 個百分點；營益率 3.71%，年增 0.55 個百分點，皆寫下歷史新高。

針對集團去年財務報告的亮麗表現，林憲銘表示，團隊在這一年以來，成功維持了財務比例的安全性，若以前一交易日的收盤價計算，目前的現金殖利率大約落在3.3左右，而從整體產業的角度來看，目前為止緯創的財報在整個產業中，也已算是發展較穩健的公司了，林憲銘重申，緯創團隊在這20多年來，持續朝著「對的」成長不斷方向，攜手市場持續邁進，而自己也會持續挺身而出、帶領大家邁向更高的水平。