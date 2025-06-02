康舒股東會／代重要子公司康躍科技公告讓與商標權及專利權
電源大廠康舒（6282）2日晚間代重要子公司康躍科技公告讓與商標權及專利權。
康躍科技股份有限公司於2日股東常會通過，公告讓與商標權及專利權，交易相對人為康躍科技 100%持股之子公司 OmniOn Power Technology GmbH，讓與資產包含商標權預估金額8.92億餘元，以及專利權預估金額14.78餘億元，合計23.78餘億元，實際交易金額將依交易當時資產帳面價值調整。
康舒表示，讓與之目的為強化全球智慧財產管理架構，並優化歐洲整體營運布局，依據公司法第 185條規定，提請康躍科技股東常會決議通過，出售商標權與專利權後，康躍科技轉型為控股公司，對本公司並無重大之財務業務影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言