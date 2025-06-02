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康舒股東會／代重要子公司康躍科技公告讓與商標權及專利權

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠康舒（6282）2日晚間代重要子公司康躍科技公告讓與商標權及專利權。

康躍科技股份有限公司於2日股東常會通過，公告讓與商標權及專利權，交易相對人為康躍科技 100%持股之子公司 OmniOn Power Technology GmbH，讓與資產包含商標權預估金額8.92億餘元，以及專利權預估金額14.78餘億元，合計23.78餘億元，實際交易金額將依交易當時資產帳面價值調整。

康舒表示，讓與之目的為強化全球智慧財產管理架構，並優化歐洲整體營運布局，依據公司法第 185條規定，提請康躍科技股東常會決議通過，出售商標權與專利權後，康躍科技轉型為控股公司，對本公司並無重大之財務業務影響。

股東 科技股 商標

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