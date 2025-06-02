電信三雄 搶漫遊商機

電信三雄搶國人出國旅遊商機，看準暑假將至推升旅遊高峰，台灣大（3045）看好6月申報原號國際漫遊月增率將逾一成，推日韓優惠搶市。遠傳迎接出國潮，攜手Klook、Trip.com、Agoda等三大國際旅遊平台，將遠傳心生活App打造一站式旅遊平台。中華電信也看好，暑假申辦原號漫遊可望成長二成。

根據交通部觀光署統計，2025年台灣出國人次預估將超越疫情前水準，年增上看逾一成，其中，選擇自由行的比例高達75%，成為最主要的出國旅遊方式。

每年暑假都是重要出遊季，中華電信表示，觀察日韓及美加2024年6至8月申辦原號漫遊人次較同年3至5月申辦漫遊人次平均成長超過20%，預估2025年6至8月暑假期間日韓、美加申辦人次亦成長超越20%。針對出遊熱潮，中華電信將推出暑假國際原號漫遊促銷方案。

台灣大表示，暑假將至，推升另一波旅遊高峰，預估進入6月旅遊高峰期，用戶申辦原號漫遊服務的人數月增率將超過一成，其中，以日韓地區增幅最為明顯。

台灣大針對日韓漫遊推出加碼限時優惠，日本原號漫遊計日型方案每日149元，享無限流量；當月預約方案並開通，再享限量LAWSON炸雞兌換券；韓國計日型方案則每日129元。

台灣大表示，用戶透過台灣大哥大App完成原號漫遊、旅平險與不便險的一站式申辦，僅需3分鐘；搭配USPACE旗下「UGO機場接送」服務，有88折優惠。

遠傳表示，2025年出國熱潮持續升溫，自由行成為多數民眾首選，「遠傳心生活App」整合全台最強旅遊資源，打造成為訂票、住宿、行程、保險與漫遊服務的一站式旅遊平台。