晶心科搶5G O-RAN商機

晶心科（6533）昨（2）日宣布，旗下RISC-V處理器IP獲IC設計大廠義隆集團採用，鎖定5G O-RAN應用，衝刺相關布局。

義隆集團是由轉投資義傳與晶心科合作，透過採用晶心科的RISC-V處理器IP，為MT5824 5G O-RAN平台的核心處理器，以提升5G O-RAN效能，並加速產品開發。

晶心科表示，義傳選擇AndesCore AX45MP為其MT5824 5G O-RAN平台的核心處理器，打造出業界體積最小、最低功耗的4T4R O-RU軟體定義無線電（SDR）解決方案。義傳選擇晶心科RISC-V IP，主要是基於其IP卓越運算效能、優異能源效率、開源軟體架構及精簡整合流程等優勢。

義傳MT5824平台專為高效能無線通訊設計，核心搭載晶心科AndesCore AX45MP。晶心科指出，此高效能RISC-V核心不僅在SpecInt2006基準測試表現優異，同時維持低功耗特性。

義傳董座吳文燦提到，AndesCore AX45MP為MT5824 5G O-RAN系統單晶片提供關鍵高效能低功耗運算基礎，協助短時程內推出業界最小、高能效4T4R O-RU系統解決方案。