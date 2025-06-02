晶心科搶5G O-RAN商機
晶心科（6533）昨（2）日宣布，旗下RISC-V處理器IP獲IC設計大廠義隆集團採用，鎖定5G O-RAN應用，衝刺相關布局。
義隆集團是由轉投資義傳與晶心科合作，透過採用晶心科的RISC-V處理器IP，為MT5824 5G O-RAN平台的核心處理器，以提升5G O-RAN效能，並加速產品開發。
晶心科表示，義傳選擇AndesCore AX45MP為其MT5824 5G O-RAN平台的核心處理器，打造出業界體積最小、最低功耗的4T4R O-RU軟體定義無線電（SDR）解決方案。義傳選擇晶心科RISC-V IP，主要是基於其IP卓越運算效能、優異能源效率、開源軟體架構及精簡整合流程等優勢。
義傳MT5824平台專為高效能無線通訊設計，核心搭載晶心科AndesCore AX45MP。晶心科指出，此高效能RISC-V核心不僅在SpecInt2006基準測試表現優異，同時維持低功耗特性。
義傳董座吳文燦提到，AndesCore AX45MP為MT5824 5G O-RAN系統單晶片提供關鍵高效能低功耗運算基礎，協助短時程內推出業界最小、高能效4T4R O-RU系統解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言